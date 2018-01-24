乐视网今复牌跌停报人民币13.8元

乐视网今天（24日）“裸奔式”复牌，开盘一字跌停，报13.80元（人民币，下同，2.84新元）。截至目前，封单约780万手。乐视网当天发布公告称，公司存在2017年度计提大额坏账准备的可能。

综合央视、澎湃新闻等今天报道，乐视网高层于昨天（23日）上午在深圳证券交易所召开说明会后，晚间，乐视网发布公告，宣布将于今天开市起复牌。这无疑成为令A股市场关注的重大事项之一。

据报道，今天开盘不到10分钟，顶着重大利空复牌的乐视网，竟然还出现了超过1万手买单，成交金额超千万元。此后的零星买单则还在持续出现。

中国新闻网则指出，乐视上周六（20日）发布风险提示公告，称截止2017年9月30日，归属上市公司股东的净利润为-16.52亿元，较上年同期减少约435.02%，预计2017年全年累计归属上市公司股东净利润为亏损。

乐视网今天再发公告称，由于公司存在因关联方欠款未能有效偿还、导致现金流极度紧张，因而出现业务经营困难，各类收入较大幅度下滑等情况。

同时，公司日常运营成本未相应减少；融资成本则大幅增加。此外，关联方应收款项存在部分回收困难的情形，公司存在2017年度计提大额坏账准备的可能。

另一方面，据报道，乐视网目前的第一大股东贾跃亭，还面临质押股票爆仓的风险。

乐视网2017年4月17日上午开市起停牌，至今九个多月。

2017年7月6日，曾审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司。

但乐视网今天公告称，考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，乐视控股持有乐视影业股权冻结不能解除。

此外，关联方其他应收款问题迟迟未能解决，导致交易无法推进或无法获得批准，公司决定终止本次重大资产重组事项。

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