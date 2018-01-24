中央政法委：新时代政法干警要有智商、情商、媒商

中共中央政法工作会议前天（22日）至昨天（23日）在北京召开。会议明确了新媒体时代中国政法干警要具备的三项素质：智商、情商、媒商。

据中新社今天（24日）报道，会议称，“新时代”的政法工作对专业化、专门化、精细化提出了越来越高的要求，政法干警不仅要有“担当的宽肩膀”，还得有“成事的真本领”。

据报道，按照中央政法委的要求，“新时代”的政法干警首先需要提高有效防控风险能力。要以宽广的视野、敏锐的眼光、多维的角度，善于从纷繁复杂的现象中看透事物本质，从事物相互联系中发现潜在风险，从苗头性、倾向性问题中洞察重大隐患，把风险化解于无形。

此外，要善于打击与保护、维稳与维权结合，防止引发连锁反应甚至形成社会公共事件。

其次，政法干警要提高运用法律政策能力。既要严格依法律按程序办事，又不能简单执法、机械办案，而要善于从法律视角和社会视角通盘考虑法理、事理、情理，努力实现法律效果和社会效果统一。

此外，要引导政法干警把专业化建设与中国国情结合起来，与执法司法为民结合起来，既加强法律法规学习，又加强社情民意把握；既善于运用法治思维和法治方式，又善于运用道德规范和公序良俗，探索、创造具有中国特色、适应时代要求的执法模式，提高分析解决实际问题的能力。

另一方面，新媒体时代的政法干警，既要有智商、情商、又要有媒商，善于以主动坦诚姿态与社会沟通，以开放包容心态面对新媒体，养成在新媒体监督下执法办案的习惯，增强利用新媒体做好工作的意识和能力，建立良好公共关系。

出台重要政策、改革意见、司法解释时，要同步研究做好信息发布、政策解读工作，增强执法司法工作亲和力、公信力。

政法各单位之间，以及与宣传、网信等部门之间也要建立畅通的协调机制，保持法治定力，及时有效引导舆情。

会议称，要通过对反面案例深入剖析，加强对领导干部和普通干警教育培训，提高他们应对政法舆情的水平。

免费试阅14天