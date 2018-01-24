全国“扫黄打非”办：严查制作传播涉儿童“邪典”视频源头

针对中国网络制作传播涉儿童“邪典”视频相关情况，全国“扫黄打非”办公室今天（24日）通报，已紧急部署约谈相关互联网企业要求深入开展清查，同时追根溯源严查制作传播源头。

据新华社报道，根据相关线索，全国“扫黄打非”办公室部署广东省“扫黄打非”办公室，对广州胤钧贸易有限公司制作传播涉儿童有害视频一案，进行调查。

在广东省及广州市“扫黄打非”办公室的协调下，广州市公安、文化执法等部门前天（22日）对该公司，进行了执法检查并调取相关证据。

经查，该公司未经许可，擅自从事网络文化经营活动，且产品内容涉嫌违反相关法律规定。

根据调查取证情况，执法部门已要求该公司将其所有相关视频下线，并依法查封两处生产经营场所。此外，也扣押用于生产经营的专用工具和设备，责令当事人停止生产经营活动。

目前，该案正在进一步调查处理中。

“儿童邪典视频”近日通过互联网传播引发关注。此类视频对艾莎公主、蜘蛛侠、小猪佩奇等卡通形象进行二次加工，充斥大量血腥暴力、恐怖、色情等内容。北京文化市场行政执法总队前天下发紧急通知，要求查禁“儿童邪典视频”，相关内容一律下线。

新华社引述全国“扫黄打非”办公室有关负责人表示，针对利用经典卡通形象制作传播涉暴力、恐怖、残酷、色情等妨碍未成人健康成长的有害视频情况，该办已部署约谈相关互联网企业，开展深入监测和清查。

“扫黄打非”部门也将持续关注，对不履行企业主体责任，造成有害视频及信息传播的企业，一经查实，必予严惩。

据报道，全国“扫黄打非”办公室今年将继续开展“护苗2018”专项行动，重点清理涉未成人有害出版物及信息，严厉打击相关违法犯罪活动。

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