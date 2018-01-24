两美国政府部门网站撤青天白日旗 台外交部：无法接受

美国贸易代表署（USTR）官网和美国国务院领事事务局网站介绍台湾的页面，原本的“青天白日旗”图案消失不见。对此，台湾外交部表示，无法接受美方移除该旗的做法，已向美方表达严正关切。

据网媒“香港01”今天（24日）报道，在美国国务院领务局网站“国家资讯”（Country Information ）的栏目下，有单独介绍台湾资讯的页面。

该页面左上方原有台湾“青天白日旗”的图案，但目前变成空白一块。在其他国家或地区页面的同样位置，则仍可见到各国旗帜的图案。

此外，在USTR官网“国家与地区”中介绍台湾的页面，以往可见设计为圆形的“青天白日旗”图案，但目前也已经消失。相比之下，香港和澳门均有显示特区区旗的图案。

联合新闻网引述美国国务院东亚局发言人葛瑞丝・崔（Grace Choi）昨天（23日）通过电子邮件就事件表示，美国政策不变，美国仍信守美方基于美中三公报与《台湾关系法》的“一中政策”。美国贸易代表署则未就事件回复。

针对上述事件，台湾外交部发言人李宪章回应说，台外交部自数月前，即就国务院官方网站撤除“青天白日旗”，数度进洽美方。

对美国国务院领务局及USTR网页移除“青天白日旗”的做法，李宪章表示，不仅无法理解及接受，也感失望。外交部已向美方表达“严正关切”。

李宪章也表示，在台美双方沟通过程中，美方多次强调台美关系依然坚实友好，保证美国政府对台政策绝无改变。台湾方面认为，这类事件将影响台湾民众对当前台美关系现况的认知。

李宪章续指，台政府注意到近年来中国大陆持续利用锐实力，在国际组织内限缩台湾的国际空间，“完全无助于两岸关系的发展”。

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