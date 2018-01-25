北京火车站春运全覆盖式安检：腋下腰部为重点

目前北京各大火车站进站安检均统一实行旅客、物品“全覆盖”式安检，对旅客的腋下、腰部、腿部、脚踝等重点部位进行手检检查，戴帽子的旅客也要摘帽进行检查。

据《北京青年报》报道，北京铁路公安处安检支队副支队长门宇恒介绍，“鞭炮、散装酒等易燃品不能带到火车上，zip打火机油、120毫升以上的压力罐也是不允许携带的”，“从2016年开始，每位旅客只能随身携带2个打火机、2盒火柴，此外还有指甲油、去光剂、染发剂等也是限量携带的，每种只能携带20毫升。” 而根据以往的经验，各火车站查获的各类折叠刀以及摩丝发胶、空气清新剂、喷漆等压力罐是最多的违禁品。

门宇恒表示，目前北京各大火车站进站安检都统一实行旅客、物品“全覆盖”式安检，做到逢液必查、逢疑必检，确保安检率达到100%。同时，要求安检人员规范安检流程，特别是在手检时，一定要对旅客腋下、腰部、腿部、脚踝等重点部位进行检查，戴帽子的旅客也要摘帽进行检查，坚决做到安检力量不减、程序不减、标准不降，坚决把各类危险品堵在站外车下。

针对春运期间火车站出行旅客多、携带物品多的特点，门宇恒称，北京站、北京西站、北京南站等三大火车站客流量最为集中，这三个站的安检基本实行一条安检通道6个安检人员的工作制，即引导员卡控放行、提醒物品正确码放，执机员紧盯显示屏观察，手检员现场检查和处置员现场处置。据悉，设置引导员卡控放行，不仅防止出现人员拥挤扎堆，还能减少旅客遗失或遗落物品。

据北京铁路公安处安检支队统计，2018年1月以来，北京各大火车站共查获旅客携带的各类违禁物品23000余起、32000余件，其中，管制刀具668件、管制器具656件、柴汽煤油类35.994升、易燃液体类109.424升、油漆化工类858.449升、易燃易爆气罐6171件、打火机11259个、钝利器10544件。

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