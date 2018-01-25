王祖蓝履新广西政协委员：盼推动桂港影视文化合作

广西壮族自治区政协十二届一次会议24日在南宁开幕。首次履新广西政协委员的香港手工艺创作有限公司负责人王祖蓝成为媒体追逐的焦点。王祖蓝表示，“第一次作为广西政协委员参会，有点紧张，也很兴奋，很荣幸有机会可以为大家服务。”

中新网报道，王祖蓝说，此次履新尽管是“跨界”，但自己最关心的还是中华文化“走出去”，加强对外文化交流的议题。“‘一带一路’建设中应发挥文化先行的作用，这对于中国与东盟、中亚、南亚等周边国家、以及欧亚国家之间的互利共赢关系，深化交流合作，维护周边和平团结，拓展西部大开发和对外开放空间等都具有重要意义。”

在当天进行小组讨论时，王祖蓝作为政协委员，再次将自己的首个提案聚焦在影视文化交流与合作上，并强调“广西的文化界要坚定文化自信”。他指出，在中国电影的发展史上，电影《刘三姐》对于广西是一个传奇，它成功地将桂林山水、刘三姐、壮族文化等三大名片推广到全国乃至海外，产生了许多积极作用。香港影视文化和影视产业享誉国际，学习香港影视文化产业的优势，推动广西影视文化和香港相融合，有利于广西影视文化的发展。

谈及桂港影视文化合作的方向，王祖蓝建议，第一，可由当地政府主管部门主导，举办影视文化交流活动，促进两地企业、青年之间的交流。第二，可以积极推动香港影视企业到广西发展，推出相关政策扶持港资企业，使其带来更多影视技术、资金及创新方法，联动广西本土企业，推出桂港合拍的影视作品。第三，坚持把创作优秀作品作为中心环节，注意挖掘广西本土题材，突出广西元素，在“一带一路”大背景下，做好广西的本土文化及民族文化的传承和发展。此外，还可以利用慈善基金助学的形式，资助有兴趣往影视文化发展的高考学子赴外求学，此举既能推动文化事业的发展，也能为广西培养相关产业的人才。

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