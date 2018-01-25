政协名单出炉 陈冯富珍上榜 梁振英董建华连任

新一届中国全国政协委员名单出炉，一如外界预料，两位香港前特首梁振英及董建华榜上有名，料成功连任政协副主席，而现年70岁的世界卫生组织前总干事陈冯富珍，则打破“七上八下”规则，获任委员。

新华社深夜发稿公布，全国政协常委会通过第十三届委员名单。在这份共2158人的名单中，“香港特邀人士”有124人，加上其他组别，例如“医药卫生界”、“经济界”等组别，共有约200名港人上榜。

据香港01网站报道，在严守“七上八下”规则下，多名政协常委退任，包括快将71岁的陈永棋，另外吴光正、郑家纯、伍淑清、刘汉铨、林树哲、洪祖杭等人，也因年龄“到岸”而卸任。

不过当中也有个别例外，曾担任卫生署署长的世界卫生组织前总干事陈冯富珍，打破规则上榜，外界盛传她会在3月晋身常委之列；至于本身是全国政协常委的星岛集团何柱国，也过渡新一届委员。

香港前政务司长唐英年也榜上有名，料会连任常委。同时，曾任梁振英竞选办副主任的刘炳章，以及同被视为“梁粉”的前行政会议成员张志刚也跻身榜上。

其他新面孔还有多名现任立法会议员，包括民建联主席李慧琼、自由党易志明、经民联卢伟国等。食物及卫生局前局长高永文、警务处前处长曾伟雄、以及保安局前局长黎栋国也获委任。

另外，今年32岁的蔡加赞成为最年轻的香港全国政协委员。蔡加赞是香港富豪、有“玩具大王”之称的蔡志明的儿子，而蔡加赞也在日前公布的地方政协名单中，成功连任为广西壮族自治区政协委员。

此外，阔别全国政协舞台近5年的郭氏家族，5年前政协换届时因郭炳湘卷入“新地案”而未能连任，但随着新地主席郭炳联成功“打甩官司”，他今年打入榜上，令郭家重返名单。

出身商界的政协委员尚有香港海洋公园主席孔令成以及港交所行政总裁李小加等人。

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