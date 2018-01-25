台媒：国造云峰导弹推进器升级 北京进入射程范围

有台湾媒体报道称，为应对中国大陆武力威胁，提升台湾国防实力，台国防部大手笔斥资124.7亿元（新台币，下同），由中科院产制“火箭推进载具”，若该项计划完成，台湾“云峰导弹”射程将可达到2000公里，将北京纳入射程范围内。

据台湾《上报》报道，台国防部目前以124.7亿元预算，设置“麒麟专案”，托中科院以五个阶段，研发新型“火箭推进载具”，要让重量介于50公斤至200公斤的微卫星，都能被送上距地表500公里外的地外轨道上，但该载具不仅能发射微卫星，还能与台湾现有的短程、中程导弹搭配使用。

台湾中程“云峰导弹”目前射程为1200公里，发射时使用“固体燃料火箭推进器”，与发射微卫星之载具相同，若“云峰导弹”与“雄二E巡弋导弹”均使用新型“火箭推进载具”，届时射程可分别达到2000公里与1000公里，将大陆华北、华中与华南地区纳入射程范围。

报道指出，台科技部先前审视“国家太空中心发展第二期太空科技计划”，行政院各部会已在2018年决议研发“微卫星火箭发射载具”，且在台总统蔡英文指示下，国防部成立“麒麟专案”，将研发“火箭推进载具”的重责大任交给中科院。

免费试阅14天