谢国群任上海政协委员 台陆委会：早就被注销户籍

台湾出生、上海长大的谢国群成为政协上海市第十三届委员会的一名政协委员。对此，台湾陆委会称，谢国群在中国大陆设籍超过10年，身份是中国大陆人士，台政府早在2007年即已注销谢国群的户籍，当事人早已不具台湾人身份，并非“两岸人民关系条例”第33条规范对象。

据新华社报道，1990年代以台生身分到大陆求学的谢国群，目前已经取得大陆的居民身份证，并在2008年加入“台湾民主自治同盟”（台盟）。而以台胞身份名列上海市人大代表和上海市政协委员，谢国群尚属首例。

据台湾《自由时报》报道，台湾陆委会指出，大陆早期以1949年前赴陆台籍人士及其二代，作为对台统战重点对象，近来则企图以复制“卢丽安”模式，积极笼络在台湾出生，赴陆发展的台籍人士为宣传样版。陆委会还称，这种作法无法获得台湾人民认同，也无法代表台湾的主流民意。若中国大陆有关方面此时炒作谢国群的案例，只是徒劳与不得台湾人心的作法。

陆委会指，事实证明，民主、自由、法治的体制才是真正符合人性，值得所有人类共享与追求的价值。我们对台湾自由民主体制充满信心，即使有少数人选择另外一种价值，不会影响绝大多数台湾人民对这块土地热爱，和对自由民主价值的坚持。

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