张艺谋IP“印象-刘三姐”年赚7000万为何破产

曾经轰动一时、带动周边地区发展的广西“印象·刘三姐”表演，是中国导演张艺谋“印象”系列的首个山水实景表演，年净利人民币7000万元（人民币，下同），近日却传出破产。

据每日经济新闻报道，《印象·刘三姐》由知名导演张艺谋、王潮歌、国家一级编剧梅帅元等主创，是张艺谋“印象”系列的开端。自2004年3月公演以来，每年演出500多场，累计接待观众超过千万，已成为广西旅游的活名片。

《印象·刘三姐》演出风光无限，但运营该项目的公司桂林广维文华旅游文化产业有限公司（以下简称广维文华）却早已被掏空，身背巨额债务。广维文华于2017年8月15日向广西高院申请破产重整时，自述实际负债累计近15亿元。

考虑到广维文华运营的《印象·刘三姐》品牌对桂林旅游的深入影响，为保护这张广西旅游的名片，广西高院决定通过破产重组的方式拯救企业，而非破产清算。12月4日，广西高院作出终审裁决，批准公司重整计划草案，重整计划执行完毕后，北京天创文投演艺有限公司将持有广维文华100%股权。

报道称，广维文华经营一直比较稳定，持续盈利。《印象·刘三姐》运营推广负责人贺立德说：“2017年门票销售创历史新高，截至2017年12月30日，累计销售门票162万张，票房总收入2.1亿元，净利润近1亿元。”

熟悉实景演出行业的相关人士表示：“全国有多个‘印象’系列，但‘印象·刘三姐’不仅是运营时间最久，也是最赚钱的。”那么，这样一个近几年平均净利润7300万元左右的公司，又为何负债累累，一路走到破产的境地？

广西高院民二庭庭长、本案审判长蒋太仁说：“主要是两方面问题：一是关联担保，公司为它的股东或者关联企业做了很多担保，担保债务至少不低于10亿元，虽然其中有些担保我们不认可，但这个担保是无底洞；第二是关联企业的投资，有了这些钱之后，拿去做了一些别的投资，方向不对之后，投资只出不进。”

当地一家旅行社的工作人员称，《印象·刘三姐》从2004年3月公演至今，久演不衰，是桂林漓江旅游必推的项目。在2014年中国阳朔旅游可持续发展论坛上，广维文华曾发布《印象·刘三姐》十年回顾报告。报告认为，仅以旅游业为例，项目公演以来，阳朔县旅游人数从2003年的281.8万人次增加到2013年的1170万人次，旅游收入从2.44亿元增加到60.5亿元，对当地经济产生了1：5的拉动效应。阳朔县2015年成为广西首个旅游年收入突破百亿的县，2016年实现旅游总收入117.84亿元，增长了17.6%。

为何让广维文华破产重整而非破产清算，蒋太仁特别提到了“印象·刘三姐”品牌的影响力以及公司对阳朔乃至桂林旅游的龙头带动作用，“它是广西旅游的活名片，将企业保护起来，这个文化品牌就不会消亡，未来还能通过升级、系统打造扩大它的影响力。”

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