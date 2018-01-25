斥巨资助云峰导弹攻北京？ 台中科院回应

台湾媒体传出台国防部中科院斥资124亿余元（新台币，下同），研发新型“火箭推进载具”，未来将可使台湾“云峰导弹”射程达到2000公里，将北京纳入射程范围内。中科院今天回应时表示，媒体报道有关该院进行小型卫星发射载具研发等事项，系属记者自行臆测，该院不予评论与说明。

台湾《上报》报道，台国防部目前以124.7亿元预算，设置“麒麟专案”，委中科院以5阶段，研发新型“火箭推进载具”，要让重量介于50公斤至200公斤的微卫星，都能被送上距地表500公里外的地外轨道上，但该载具不仅能发射微卫星，还能与台湾现有的短程、中程导弹搭配使用。

报道引述不具名消息来源指出，这是为应对中国大陆武力威胁，提升台湾国防实力，“火箭推进载具”若完成，台湾“云峰导弹”射程将可达到2000公里，将北京纳入射程范围内。

台湾联合报报道，中山科学研究院今天发出新闻稿表示，针对媒体报道“中科院微卫星火箭发射载具研制顺利，云峰中程导弹射程可提升到2000公里以上”等情况，中科院各项武器系统研发，均依据国防部战略指导办理，以确保国防安全及建构自主国防武力为目标。

但中科院表示，媒体报道有关该院进行小型卫星发射载具研发等事项，系属记者自行臆测，该院不予评论与说明。

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