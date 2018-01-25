港中大民主墙标语粗口骂浸大校长 称“击杀”辅导长

香港浸会大学上周有学生因不满普通话豁免试评分机制欠透明，“占领”校内语文中心。香港浸会大学校长钱大康表示，学生会会长刘子颀及学生陈乐行涉威吓侮辱老师，需暂时停学。事件激发香港社会激烈的情绪并引起争论，继港大民主墙出现辱骂钱大康标语后，中大也有相关标语出现。

据香港星岛日报网报道，香港中大民主墙上贴有侮辱性标语，先有两行用A4字一字一纸的标语，写上“钱大康我X你老X校方打压可耻”及“未审先判言不惭皇天击杀邓裕南”，邓裕南为浸大学生事务处辅导长。另外也有两行字句“中大同仇敌忾声援浸大同学”。

网上流传照片所见，昨晚还有人在香港大学民主墙张贴声援浸大学生的标贴，包括以粗口辱骂钱大康，并贴有“校方打压可耻”等标贴。至昨晚上10时，部分粗口标贴被撕走。

浸大校长钱大康昨日表示，对于有学生在大学的自由环境，作出不能接受的粗劣行为，感到非常痛心，他们对每名学生的行为基本上都是觉得值得原谅的，但学生也要为自己的行为负责。而校方看完当晚片段后，觉得很严重，学生的行为使老师、全体学生及校友受威胁和侮辱，影响其工作，有关学生违反《学生守则规条》，学校一定要作出跟进。因此根据学生纪律处理的程序，建议其中两名涉事的学生暂时停学，即时生效，直至纪律委员会按程序再作跟进。

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