地方两会相继召开 中国多地下调2018年GDP目标

2018年中国省级两会正密集召开，截至1月24日，12个省份在政府工作报告中披露了当地2018年GDP预期增长目标，较去年相比，这一目标均为下调或持平。

中新网报道，在中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的大背景下，“推动高质量发展”成为各省份在当地两会上频繁提到的关键词，而对于GDP增速，不少地方主动下调了预期目标。

据统计，截至1月24日，安徽、新疆、上海、江西、北京、天津、内蒙古、河南、湖南、湖北、甘肃、西藏等十余省区市已召开省级地方两会。

与2017年GDP增长目标相比，天津、安徽、湖北、甘肃、内蒙古、西藏等地均下调了2018年GDP增长目标。其中，安徽从8.5%左右下调至8%以上，湖北从8%左右下调至7.5%，甘肃从7.5%下调至6%左右，内蒙古从7.5%左右下调至6.5%左右，西藏从11%以上下调至10%左右。

GDP增长目标下调幅度较大的为天津，其2017年GDP预期目标为8%，2018年则下调至5%。在增长目标大幅下调的背后，是当地经济增速的放缓。天津统计局数据显示，2017年天津GDP同比增长3.6%。

中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才表示，多地下调GDP增长目标，体现出淡化GDP，更关注增长质量和效益的导向。中央经济工作会议提出，要加快形成推动高质量发展的指标体系，在此背景下，单一的经济增长指标的重要性正在下降，地方政府不必过于在意GDP，忙于搞“GDP竞赛”，从而有助于减少造假和掺水的冲动。

有的省份下调增长目标，也有省份设定的GDP目标与去年保持一致。其中，北京、上海、江西、湖南等地提出的2018年GDP增长目标，与2017年持平。

北京、上海均将2018年GDP目标设定为6.5%左右。北京市发改委相关负责人对媒体表示，今年，北京全市各项工作将重点围绕“推动高质量发展”来展开。GDP增速6.5%的目标，与北京市去年的目标一致，在就业增加、收入增长、环境改善的基础上，这既体现了经济增长的连续性和稳定性，合理引导市场预期，也为功能疏解、环境治理、结构调整和质量提升留出一定的弹性空间。

此外，部分地方在设定GDP目标的措辞上有一定细微的调整。比如，新疆GDP目标由2017年的“7%以上”改为2018年的“7%左右”，河南则由2017年的“7.5%以上”改为“7.5%左右”。

徐洪才认为，新时代的根本特征之一就是追求高质量发展，高质量发展不应以GDP为纲，政府要把更多精力着眼于结构调整和深化改革，特别是推进惠及长远的供给侧结构性改革，这对实现未来中长期可持续发展是非常有益的。

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