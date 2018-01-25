重庆市政协今早开幕 黄奇帆重返重庆政坛

（早报讯）重庆市政协第五届一次会议今早召开，原重庆市长黄奇帆以新任政协委员身份出席，并连同其他中共市委领导被安排坐在台上主席团第二排。

黄奇帆的名字没有出现在昨晚公布的全国政协委员名单中，意味着他已确定重返重庆政坛，将通过政协岗位为重庆建言献策。

黄奇帆是在2016年12月不再担任中共重庆市委副书记兼市长，去年2月，他连同原广东省长朱小丹、原上海市长杨雄以及原财政部副部长刘昆三人，被委任为全国人大财政经济委员会副主任委员。昨天出炉的全国政协委员名单显示，朱小丹和杨雄已成为全国政协委员。

在今早的重庆政协会议上，黄奇帆被安排坐在第二排靠中间的位置，距离市委书记陈敏尔三个席位，全程显得神态自若，大部分时间都在阅读工作报告，不时与身边委员低声交谈。

原中共河南省委副书记王炯今早则以重庆市政协党组书记身份主持会议，一般相信，他将在下周一重庆政协闭幕时，当选政协主席。

陈敏尔今早也在会议上发表讲话。他再度强调，要全面肃清原市委书记孙政才恶劣影响和“薄王”思想遗毒，营造“风清气正、正气充盈的政治生态。”

谈及重庆未来发展，陈敏尔提到，接下来要着力推动创新发展，具体举措包括以大数据智能化引领创新驱动发展、着力打造内陆开放高地、着力促进城乡融合等。

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