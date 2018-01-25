上海市政协主席吴志明进入中国政协

（早报讯）即将卸任上海市政协主席职务的吴志明确定进入全国政协，在全国政协的平台上发挥作用。

在新华社昨晚公布的新一届全国政协委员名单中，吴志明以及现任上海市委常委、上海市政协委员董云虎都在中国共产党委员的界别之列。

上海市政协十三届一次会议本周一开幕，吴志明并未在835名政协委员的名单中，意味着66岁的他即将卸任上海市政协主席一职。新一届上海市政协领导班子将在本周六政协闭幕时揭晓，董云虎（56岁）预计将当选上海市政协主席。

上海市政协主席的属于正部级高官。吴志明卸任上海市政协主席，进入全国政协后，是否会担任领导职务，如出任全国政协常委或更高职务，要等到今年3月的全国“两会”才会揭晓。

吴志明是中共前总书记江泽民的侄子。官方简历显示，他长期在上海从政，曾任上海铁路公安局局长、上海市公安局中共党委书记、局长、武警上海市总队第一政委、中共上海市委常委和政法委书记等职。他在2013年1月出任上海市政协主席，任期刚满一届。

另一方面，全国人大财政经济委员会副主任委员杨雄也转入政协序列，65岁的杨雄去年1月卸下上海市市长一职后，隔月出任全国人大财政经济委员会副主任委员。

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