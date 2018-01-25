香港浸大学生会明集会游行声援停学学生 暂无罢课计划

香港浸会大学普通话辖免试争议升温，校方昨日令两名牵头占领语文中心的学生会会长刘子颀及中医系学生陈乐行即时停学，惹来外界非议。浸大学生会今天(25日)预告，将于明日在校内发起游行集会，声援两名同学，并反对校方滥用程序。

据香港01网站报道，浸大学生会今早10时许在Facebook专页上发帖，呼吁学生响应游行集会行动，会长刘子颀早上接受港台访问时也称，明日将于校内举办游行，预料有约100人参加。

游行集会将于明天下午2时开始，在本科生舍堂赛马会广场集会，其后将游行至校内钟楼。外务副干事长麦筠玮称，集会期间，两名被停学的学生均会就事件发言，另有学生代表感言，也有其他院校代表到场声援。另外，昨日有消息流传浸大将发起罢课，麦指，学生会现阶段并无计划罢课，据他们了解，该罢课消息暂未见有最新进展。

浸大校长钱大康昨日公布将刘、陈二人处以即时暂时停学处分后，香港多间大专院校学生会及学联发表联署声明，表示严正抗议和极为遗憾，促各大学校长挺身捍卫言论和学术自由。不过，有关声明被岭大校董、立法会议员何君尧，以“家法侍候”为题转载到其Facebook专页，称各大院校不单要对行为不检的学生予以惩处，“还要罢免那些是非不分的学生会干事！”

麦筠玮回应指，校内并无“家法”，其说法有对学生构成人身威胁之嫌，呼吁身为岭大校董的何君尧根据程序处事，勿仿效校长绕过程序公义。

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