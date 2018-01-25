中国官方媒体报道显示，新疆军区政委李伟二度出任新疆“戎装常委”。

据亚心网报道，1月22日下午至24日，新疆维吾尔自治区十三届人大一次会议各代表团举行全体会议和分组会议，审议政府工作报告、自治区人大常委会工作报告、自治区高级人民法院工作报告、自治区人民检察院工作报告，审查计划报告、预算报告等。报道提到，自治区党委常委李伟、肖开提·依明、徐海荣、李学军、艾尔肯·吐尼亚孜、马学军、田文、罗东川、沙尔合提·阿汗、张春林与代表们一起审议审查。

公开资料显示，李伟曾任原第47集团军政治部主任、副政委，中将军衔。李伟于2012年10月起任南疆军区政委。2013年9月，李伟接替升任新疆军区政委的刘雷，转任原第21集团军政委。

2014年年底，时任新疆维吾尔自治区党委常委、新疆军区政委的刘雷升任兰州军区政委后，李伟再次接棒，任新疆军区政委，随后出任新疆维吾尔自治区党委常委。

在2016年11月至2017年6月的省级党委常委换届期间，正值军队调整改革，“戎装常委”纷纷退出。

2016年12月国防部例行记者会上，时任国防部发言人杨宇军表示，“经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。”

澎湃新闻报道称，随着本轮军队调整改革陆续到位，中国各省份“戎装常委”相继回归。据不完全统计，此前，上海、河北、安徽、湖北、辽宁、江苏、江西、山东、广西、海南、甘肃、广东、湖南、北京、四川、西藏、吉林、河南、内蒙古、黑龙江、青海、宁夏、重庆等23省份新一届“戎装常委”已在近期集中亮相。

在上述已亮相的24名“戎装常委”中，共有3名中将，21名少将。3名中将分别是：北京卫戍区政委姜勇、西藏军区司令员许勇和新疆军区政委李伟。

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