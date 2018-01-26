唐良智：重庆今年GDP目标定为8.5%

（早报讯）重庆市人大五届一次会议今早开幕，新任代市长唐良智做政府报告时说，今后五年是重庆从高速增长转向高质量发展的关键期，但重庆经济“不平衡、不充分”问题仍突出，需进一步调整结构，包括利用智能化大数据引领创新驱动，今年生产总值（GDP）目标定为8.5%左右。

唐良智说，重庆必须努力实现“市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度”，让经济运行在合理区间，步入高质量发展轨道。在此前提下，他表示，今年重庆的生产总值增长目标为8.5%左右。重庆去年的生产总值增长为9.3%。

唐良智坦言，重庆目前碰到的发展问题包括：创新创业创造氛围不浓，创新生态有待改善；民营经济发展活力不强，营商环境还需优化；城乡区域发展也不平衡，基础设施领域还有不少短板。他承诺，将高度重视并认真解决上述问题。

谈及未来经济发展策略，唐良智在报告中数度提及加快产业升级，尤其通过引进一批大数据智能化领军企业，加快构建大数据开发应用平台。他表示，将充分运用大数据智能化，改造并提升传统制造业，促进制造业向“数字化、网络化、智能化”发展。

唐良智本月2日刚接过原市长张国清的领导棒子，这是他上任后发表的首份地方两会政府工作报告。

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