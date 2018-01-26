175名中国游客滞留日本机场发生冲突

当地时间1月25日，一批中国游客因航班延误滞留日本东京成田机场，因不满航空公司安排，与当地警方爆发冲突。据报道，直至中国大使馆出面交涉，滞留机场的175名中国旅客才获安排登机返国。

据香港东网报道，涉事的捷星日本航空航班GK35由成田机场飞往上海浦东机场，原定当地时间24日晚上9时45分登机，但因为上海天气原因，航班延误24小时，致使全机180名旅客被迫滞留机场。

有在场中国游客表示，当航空公司宣布航班延误后，职员只带走5名日本旅客，却没有理会余下的175名中国旅客，并且拒绝安排会说中文的工作人员到场协助双方沟通。航空公司职员更以“恶劣态度”要求他们领走自己的行李，自行解决住宿等问题，还用英语对中国游客说“get out（出去）”，令他们相当不满。

中国驻日本大使馆获知消息后，连夜第一时间紧急介入处理。经努力，滞留旅客已于26日凌晨顺利返回上海。使馆还同时派员探望被警察带走调查的一名中国旅客，要求警方依法公正处理、切实保障当事人的合法权益。

中国驻日本大使馆将继续关注事件后续进展，同时提醒出游公民，廉价航空公司属低成本运营，事先与乘客签署相关免责协议，因为成本原因及运力人力有限，经常出现无法及时改签航班、不负责乘客食宿等情况，公民在购买机票时应仔细阅读购票协议，遇突发情况请理性看待，避免过度维权或卷入不必要的法律纠纷。

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