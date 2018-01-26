和黄回应出售重庆杨家山项目：多家公司有意合作 未达协议

李嘉诚旗下和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司25日在给澎湃新闻的有关重庆杨家山项目的说明中表示，多家投资者曾有意与其合作开发该项目，但公司未与任何投资者达成任何协议。

说明同时表示，作为上市公司，公司对提升股东回报和提高项目开发水平会做有益探讨；公司将继续严格按照合同约定开发项目，继续配合政府实施片区旧城改造及拆迁工作。

和黄地产还称，对内地房地产市场发展充满信心，并一如既往的继续于内地发展优质物业项目。

1月18日，澎湃新闻报道称，李嘉诚旗下公司和黄地产有意以200亿元（人民币，下同）的价格出售其位于重庆市烟雨路、江南立交桥、渝黔高速公路、南滨路和海棠溪新街范围内的一宗大型商住综合地块。

该宗地块归属的整个项目为2007年获得，总占地面积约103万平方米（约1500亩），容积率3.2，总规划建筑面积为335万平方米，获取时的成交楼板价约760元/平方米。

未开发净地为84万平方米，总建筑面积270万平方米，其中住宅为241万平方米，商业为29万平方米。

按照设想，杨家山地块将会建成一座新城，除住宅外，还包括道路、商业街、学校、仓储等配套设施。住宅主要以中高档高层建筑为主，商业街定位也将走中高端路线，引进世界500强商业企业和世界一线品牌。

免费试阅14天