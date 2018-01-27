报告：北京居民上班路途为中国最远最挤　平均17.4公里

2017年北京成为中国单程通勤距离最远的城市，居民上下班通勤距离平均17.4公里。东莞和深圳紧随其后，平均通勤距离分别为17.3公里和16.8公里。

据中新社报道，滴滴26日发布2017年度中国城市交通出行报告。该报告基于滴滴出行平台海量的轨迹数据、起终点数据等出行数据。

报告指出，从更直观的通勤时间来看，上述三个城市依然排在中国前三。其中，北京的单程平均通勤时间为52.9分钟，职住分离和空间碎片化让该城市的通勤者需要经历中国最漫长和最拥挤的上班路。东莞和深圳上班通勤时间也分别达到48.5和47.0分钟。

报告指出，在拥堵方面，哈尔滨、重庆和长春位居工作日早高峰排行前三名，西安、哈尔滨和北京则成为晚高峰时段最拥堵的三座城市。

为了体现通勤焦虑情况，报告专门设置了通勤可靠性指标，即为保证准时到达上下班目的地，而需要为每公里行程所预留的时间。在通勤焦虑度的排行中，重庆意外超过北京居中国之首，北京、成都、武汉和上海紧随其后。

值得注意的是，随着区域一体化的推进，城际间的通勤也日益增长。报告指出，过去一年，在滴滴平台上，城际通勤日益普遍。京津冀、长三角和珠三角三个地区的城际通勤增长了186%。

报告显示，在跨城通勤排行榜上，“深圳-东莞”、“广州-佛山”、“北京-廊坊”、“深圳-惠州”、“广州-东莞”、“上海-苏州”、“成都-德阳”、“西安-咸阳”、“中山-珠海”和“厦门-泉州”排在前十位。

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