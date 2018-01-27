良渚古城遗址申遗　习近平两度调研

中国联合国教科文组织全国委员会秘书处，今日正式向联合国教科文组织世界遗产中心，正式推荐浙江“良渚古城遗址”，作为2019年世界文化遗产申报项目。良渚古城遗址的保护情况，国家主席习近平早年在浙江任职时，已先后两次到良渚调研，当时他曾表示：“良渚是实证中华5000多年文明史的圣地“”。

据香港01报道，这次申报的申遗范围明确了将良渚古城、瑶山遗址及11条水坝作为遗址申遗范围，当中光是申遗文本就有15本。而这些文本将被送往联合国教科文组织世界遗产中心，再交由国际古蹟遗址理事会评估，经过三轮审查评估后，最终申遗结果将于2019年6月底或7月初举行的世界遗产委员会大会上正式宣佈。

良渚古城遗址（公元前3300-2300）是中国长江下游环太湖地区的一个区域性早期国家的权力与信仰中心所在，它以规模宏大的古城、功能复杂的水利系统、分等级墓地（含祭坛）等一系列相关遗址，以及具有信仰与制度象征的系列玉器，揭示了中国新石器时代晚期在长江下游环太湖地区，曾经存在过一个以稻作农业为经济支撑的、出现明显社会分化和具有统一信仰的区域性国家。

习近平一直很关心良渚古城遗址的保护情况。他在浙江工作时，曾两次到良渚调研。2003年7月，习赴良渚遗址调研，当了解到“影响遗址安全的湖州市德清县6家石矿关停困难”后，次日就赶到湖州调研。很快，这6间石矿被关停。2007年，良渚发现古城遗址，2009年后，良渚古城外围大型水坝遗址陆续出土。考古学家还发现，大约距今5000年前，良渚先民就开始使用文字，这些刻画符号将中国的文字史向前推了1000多年，良渚遗址成为中华五千年文明提供了重要的依据。

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