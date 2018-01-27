人民日报：环境监测点被喷成冰雕　追责力度有待加强

宁夏回族自治区石嘴山市环保局大楼被雾炮车喷成冰雕的照片近日广为流传。这座大楼上设有国家环境空气质量自动监测站点，雾炮车瞄着站点使劲喷，无疑是为了让数据好看一些。宁夏回族自治区环保厅联合石嘴山市政府，查处了这起人为干扰环境监测的事件。

官媒《人民日报》刊文指，得注意的是，利用雾炮车、洒水车等给空气质量监测数据“注水”的现象，在其他一些地方也存在。去年12月，环保部办公厅发布通报点名指出，江西省新余市飞宇、河南省信阳市南湾水厂国控站点附近有雾炮车喷雾作业，水雾直接喷淋空气质量监测采样口及周围局部环境，干扰了监测活动正常进行。

有准确无误的环境监测数据，才能客观评价环境质量状况，如实反映污染治理成效，精准实施环境管理与决策。党中央、国务院高度重视环境监测数据质量，中央领导同志近年来多次对这一问题作出重要批示。去年，中办、国办印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》。西安一个监测站给空气采样器“戴口罩”、数据造假案的宣判，也起到了巨大的警示和震慑作用。通过一系列有效举措，以往存在的环境监测数据和群众切身感受“两张皮”的现象，已经显着改变。如今，人们打开手机就能刷PM2.5实时数据，这些数据总体上是真实可靠的，和人们日益增强的蓝天幸福感是一致的。干扰空气质量自动监测站点的现象只是在部分城市出现。

考核重压之下在环保监测数据上弄虚作假的行为，虽然是个别现象，但也是不容忽视的，亟待采取有力措施加以打击和防范。

拧干一些地方空气质量监测数据的水分，需要加大问责追责力度，使企图造假者不敢造假。在最近曝光的几起监测站点受到喷淋干扰事件中，对触碰环境监测数据质量“红线”的责任人的问责追责力度，看起来还有待加强。例如，石嘴山市政府仅对大武口区环境卫生管理站站长、副站长分别给予警告处分，并公开通报。雾炮车喷淋站点真的只是无心之失吗？他们干扰环境监测的动机何在？追责是否做到了一追到底？人们关心的一些问题，还未得到答案。

拧干一些地方空气质量监测数据的水分，需要实施具体可行措施，使企图造假者不能造假。例如，可以在站点旁设立清晰的警示标牌，严格规范雾炮车和洒水车的作业行为，同时鼓励群众对可疑行为进行监督和举报；对于一些地方视为“治霾神器”的雾炮车，可以考虑强制安装GPS监控设施，防止雾炮车让监测数据蒙上一层迷雾。

拧干一些地方空气质量监测数据的水分，还需要建立完善科学合理的考核评价制度，使被考核者不必造假。一方面，大气污染防治是攻坚战，也是持久战，不可能速战速决、一蹴而就；另一方面，空气质量受气象条件的影响非常大，月度、季度甚至年度数据，都可能会受到天气气候的影响，出现较大的波动。这种情况下，考核、问责的时间尺度放宽一些，对气象条件、地理环境等客观因素的考量更加科学，还是很有必要的。这有助于地方党委政府沉下心来转方式、调结构、落实高质量发展，把精力放在扎实的治污减排上，而不是一时的“数字减排”上。

蓝天保卫战的目的，是为了消除人民群众的“心肺之患”，让人民群众畅快呼吸清新空气。是否取得了成效，不仅看监测数据，更要看人民群众的切身感受。各地的空气质量监测数据，最终都要经受人民和历史的检验。各级党委和政府对空气质量监测数据弄虚作假行为严肃处理、防微杜渐，同时坚持全民共治、源头防治，一定能让蓝天一年比一年多起来，打赢蓝天保卫战。

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