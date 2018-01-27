国旗风波　美国领务局官网撤下所有国旗图案

美国国务院领事事务局官网日前撤下中华民国国旗，被台湾媒体广泛报导后，今天再次改版，将所有国家与地区的国旗图案移除。上网后可以看到虽然最后一次更新日期注明是2017年12月21日，但中国、香港和台湾的页面都不再有国旗图案。

《自由时报》报道，不过国务院官网的国家与区域简介中，台湾仍是网页上唯一没有国旗图案的，国务院并没有恢復撤除的国旗。

美国国务院领事事务局官网原本去年在台湾页面标有中华民国国旗，不过台湾媒体日前发现更新后的网站却撤下国旗，留下一白色长方框。同时美国贸易代表署（USTR）官网也发生同样情形，撤掉了原有中华民国国旗图案。

台湾媒体去年9月首次发现国务院的国家与区域简介，经过改版，撤掉了台湾国旗，原本驻美代表处对外说明这是单一事件，经过台湾外交单位交涉，近日再发现更多美国官网撤除台湾的国旗图案，演变成受到台湾高度关注的外交事件，台湾甚至出现特朗普政府对台政策是否已朝北京倾钭的质疑声。

台湾外交部日昨公开表示对此不能接受，对美国感到失望。国务院发言人诺尔特25日被记者问到此事时，除强调美国政府未变，还肯定“台湾是美国至为重要的伙伴，一个成功的民主故事，也是对世界有益的一股力量，台湾与我们有共享价值，赢得我们的尊重，继续享有美国的强力支持。”

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