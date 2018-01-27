美反恐官网首页 撤下台湾国旗

美国国务院领务局、贸易代表署（USTR）官网先后移除台湾国旗，目前就连反恐行动官网上首页的台湾国旗也被拿掉，台美关系引发关注。美国国务院昨天强调美台关系密切，但未承诺会把国旗图案放回去。

据台湾自由时报报道，台湾外交部对此表示，已第一时间向美方表达台湾立场，并持续与美方交涉中。

由英美主导、为打击伊拉克与叙利亚境内伊斯兰国及其周边组织所设立的“坚定决心”（Inherent Resolve）网站，首页的台湾国旗也已消失，不过内页的“Taiwan”字样与国旗依旧存在。

台国务院称美台关系密切 但未承诺放回国旗图案

美国国务院发言人诺尔特说，“我们认为台湾是个重要伙伴，一个成功的民主故事，也是对世界有益的一股力量，台湾与我们有共享价值，赢得我们的尊重，继续享有美国的强力支持。”

诺尔特是在外籍记者中心回答台湾媒体询问时做以上表示。她重申，美国的对台政策没有改变，美国仍信守基于三公报和台湾关系法的一个中国政策。不过她未解释美国政府为什么将这些网站的国旗撤下，也未承诺会把国旗图案放回去。

美国在台协会发言人游诗雅表示，美国视台湾为重要伙伴，对世界来说是正面力量；游诗雅说，美国与台湾具有相同价值观，令人尊敬，值得美方持续强力支持。但对于记者询问相关网站是否会把台湾旗放回去，AIT并未回应。

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