上海市委书记李强：将全面推进改革开放再出发

中共上海一把手、市委书记李强表示，上海将在改革开放40周年之际，全面推进改革开放再出发。

李强今天在上海市政协第十三届第一次会议上发言时强调，上海要做好改革开放排头兵。

他说，改革开放不能有“中场休息”和“技术暂停”，也不能因为日子比较好过了，就“松口气”、“歇歇脚”, 产生“等一等”、“拖一拖”的想法。李强也指出，上海要以老百姓的民生问题为切入点，推进改革开放再出发。

今年是中国改革开放40周年。中共政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤本周三在达沃斯世界经济论坛上向全世界做出承诺，中国将推出力度更大的改革举措，纪念改革开放40周年。

上海市政协十三届一次会议今天闭幕，中共上海市委常委、宣传部长董云虎如之前外界所料，当选新一届上海市政协主席。

56岁的董云虎长期在中共对外宣传口任职，号称“中国人权研究第一人”。他是在2015年9月出任中共上海市委常委、宣传部部长，此前他曾是中共西藏自治区党委常委以及宣传部部长。

此次当选上海市政协主席，意味着他已晋升为正部级官员，他预料会卸下目前的上海市委常委和宣传部长等职务。

董云虎是从吴志明手中接过上海市政协主席的棒子。现年66岁的吴志明是中共前总书记江泽民的侄子。他长期在上海工作，曾任上海铁路公安局局长、上海市公安局中共党委书记、局长、武警上海市总队第一政委、中共上海市委常委和政法委书记等职。

根据新华社本周三公布的新一届全国政协委员名单，吴志明和董云虎双双进入全国政协。(联合早报上海特派员杨丹旭)

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