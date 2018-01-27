港媒：一立法会补选候选人被裁提名无效 消息指为周庭

香港立法会补选将于3月11日举行，提名期下周一（29日）结束。香港特区政府今日回应传媒查询时表示，就一名候选人因不符合《立法会条例》第40(1)(b)(i)条的规定而被选举主任决定其提名为无效，特区政府认同及支持选举主任的决定。香港众志其后发表声明，证实参选港岛区的周庭接获选举主任通知，其选举提名无效。

据香港星岛日报报道，政府指出，鼓吹或推动“民主自决”与法例要求之声明内拥护《基本法》和保证效忠香港特别行政区的内容相违背，该候选人不可能符合相关选举法律的规定。

政府表示，“民主自决”或以公投方式提出包括选择独立来处理香港体制等，均不符合香港特别行政区在《基本法》下的宪制及法律地位，亦与国家对香港既定的基本方针政策相抵触。拥护《基本法》是立法会议员的基本法律责任。鼓吹或推动“民主自决”或以何种形式提议独立的人士不可能拥护《基本法》，因此不可能履行立法会议员的职责。

当局强调，选举主任的决定旨在令是次立法会选举能在符合《基本法》和其他适用法律下公开、诚实、公平地进行，与部分社会人士指称的政治审查、限制言论自由或剥夺参选权无关。

之前有消息指，参选港岛区补选的周庭，和九龙西的姚松炎，或会被裁定不符合参选资格。

截至昨日，港岛区补选共有3人报名，包括陈家珮、周庭、及任亮宪；九龙西补选也共有3人报名，包括郑泳舜、姚松炎、及蔡东洲。

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