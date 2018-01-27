唱国歌抗议 中国外交官批滞日游客挑起民族对立

日本成田机场24日爆发冲突事件，百余名陆客因班机延误不满航空公司处理，与工作人员、警察推挤，还唱国歌抗议，引发日本民众不满。中国外交部官员事后批评，陆客此举“挑起民族对立”。

据环球时报报道，日本多家媒体26日报道此事件，并以“骚动”、“中国人暴行”等词形容。日本网友对陆客行为大多持批评态度。

对此，中国外交部领事保护中心参赞赵岩事后表示，这是一件乘客和航空公司的普通纠纷，在这个具体情境下，“用集体唱国歌的方式来解决问题显然不合适，反而容易挑起民族感情对立，甚至激化矛盾。”

他说，如果一群日本游客，因为和航空公司有争议就在北京机场唱日本国歌，中国民众可能心里也会不舒服，呼吁“己所不欲，勿施于人。”

赵岩还说，每年有将近1.4亿中国人出境，由于各种原因遇到一些意想不到的事件太正常了，“中国民众需要对此有心理准备，不能事事都依赖政府，这不是一个成熟大国公民的心态。”

多数大陆网民也在新闻报道下面留言批评这批陆客丢脸还唱国歌，有人形容这是“战狼后遗症”；许多网民强调，廉航本来就不供餐，“你唱国际歌也没用”。

台湾联合新闻网报道，中国驻日本大使馆26日通报，由于上海降雪严重，捷星航空1月24日晚间取消由日本成田机场飞往上海的航班。共有175名乘坐该航班的陆客滞留机场登机口区域。

航空公司以英、日语要求他们离开登机区域，但并未用中文说明机场规定该区域23时后将关闭，导致陆客不接受航空公司安排。

中国驻日使馆获知消息后介入处理，部分旅客听从引导，由航空公司介绍，入住附近旅馆休息，但仍有百馀名陆客坚持在登机口附近等候。期间，一名旅客与工作人员发生冲突，引来成田机场警察到场处理。

根据事后流出的影片，当数名日警要将涉嫌违法的陆客带走时，数十名陆客情绪激动，多人与日警拉扯推挤，并唱起中国国歌抗议。

经中国驻日使馆交涉，日警承诺保证当事人安全并提供翻译，捷星航空也承诺妥善对待滞留旅客，发放就餐补偿。该批陆客已于26日凌晨返抵上海。

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