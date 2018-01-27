浸大校友委员会主席挑战抗议学生：外籍同事普通话一定好过你

浸会大学学生上周三“占领”大学语文中心，抗议校方普通话豁免试评分机制欠透明，其间有学生骂老师，当中夹杂粗言，两名学生事后被勒令暂时停学。浸会大学基金校友委员会主席王克勤今日出席商台节目，以数句普通话“挑战”出席同一节目、参与抗议行动的浸大学生陈乐行，陈乐行以普通话回应，但王未等陈乐行说完即插嘴，指其外籍同事的普通话一定比陈乐行说得好。

据香港明报报道，被停学的中医药学院五年级生陈乐行在节目上表示，当日行动是希望表达不满，和根据教务处要求希望职员交出评分准则，惟语文中心主任无交出，甚至说出错误的资料。他强调当日在等待副校长时只是静坐，并有让出通道供人进出。

王克勤说，他曾在丹麦工作，公司的同事都不断学普通话。他又即场请陈乐行接受挑战听他说普通话，他以普通话问道：“我今天想问你一个问题，作为一个中国人，作为一个我们现在背靠中国大陆，我们的普通话要到什么程度？”陈乐行随即以普通话回答：“我觉得，基本的沟通能力就行，我跟一些中医老师沟通，他们也有一些口音，但也是不要紧，因为你跟大陆方面去交流，不是靠你的普通话能力，是靠你整个人的……”陈乐行话未讲完，王克勤就插嘴，开始讲自己在外国工作的经历，又说：“我好想话畀你听（我好想讲给你听），依家（我公司在）中国有5位外籍同事，佢嘅（他的）普通话一定好过你！”他又强调黄皮肤的人的普通话应该比外国人讲得好。

另外，同场的浸大校董兼教职员工会主席黄伟国说，社会人士关注事件，但校长高调现身回应令事位升温，他认为可有更好的处理方法。他又指社会对大学生的要求特别高，他对陈乐行笑说：“你自己睇路行啦。”

出席同一节目的浸大民选校董王凯峰认同学生争取校政是好事。他又说，普通话不等于共产党，某程度上很多人将普通话政治化，“将他们争取校政这个行为政治化”，他认为不应上纲上线。他指如有学生有纪律问题，就按机制纪录处理事件，又说语文中心教职员当日没报警求助，是不想警察进入校园、担心警员会拘捕学生，他强调老师不想站在学生对立面。

免费试阅14天