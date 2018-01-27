M503争议 台外交部诉诸国际刊登百余篇报道

中国大陆本月初片面启用M503等4条争议航路，因太接近台湾飞航情报区，引发两岸飞安疑虑。对此，台湾外交部日前已通令外馆，采投书当地媒体等方式，向国际社会表达诉求。台湾外交部昨表示，自1月4日至今，包含外馆投书、媒体报道等内容，已有129篇相关报道在国际曝光。

据台湾自由时报报道，中国大陆未遵守两岸于2015年3月达成的协商共识，本月4日片面启用M503南北航路，以及W121、W122、W123等衔接航路，引发疑虑。台湾总统蔡英文日前曾就此召开国安会议，呼吁两岸应尽速展开协商，并裁示相关部会强化国际宣传，争取国际社会理解与支持。

台湾的抗议曾获美日等国家支持，美国务院官员日前指出，两岸民航相关议题，应由双方对话决定，并重申反对任一方单方面采取行动改变现况，日本外务省则表示，最重要是确保民航机安全，盼双方能透过对话解决。

台湾外交部昨表示，据统计，有关M503争议航路一事，目前已有包含美国“华尔街日报”、“华盛顿时报”、英国“泰晤士报”、日本“产经新闻”、比利时“欧洲商业评论双月刊”、西班牙“国家日报”及加拿大“国会山庄时报”等在内的国际媒体，刊出28篇驻外馆处投书。

台湾外交部另并透过外馆主动向国际媒体及学者专家说明沟通，包括英国“金融时报”、“BBC新闻”、“经济学人”、法国“费加洛日报”、美国“新闻周刊”及加拿大“国家邮报”等国际媒体刊出支持台湾之报道与评论共81则。

台湾外交部说，各驻外馆处也运用脸书等网路新媒体，对外发布相关讯息，借助新媒体力量，将台湾立场诉诸国际；同时透过外馆与驻地重要学术智库合办东亚情势座谈会共计19场。

台湾外交部表示，未来仍将持续向国际主要媒体及各国政、学界及国际组织意见领袖说明台湾立场，争取国际社会理解及支持。

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