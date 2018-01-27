大陆网民“不推荐去”台湾旅游 指资源匮乏陈旧

中国大陆网友20日开始在《天涯论坛》发起“台湾旅游资源在大陆的水准？”投票，当中有“旅游资源丰富，非常值得去”、“旅游资源普通，没有世界级景观”，以及“旅游资源匮乏，不推荐去”等3个选项供网友选择，目前高达60%选择“不推荐去”，遥遥领先另外2个选项。

据台湾自由时报报道，有中国大陆网友认为，大陆已经有海南岛，比起台湾更值得一去，“如果中国只有一个大岛，台湾资源会好点，可不是有海南了吗，就气候条件来说，海南岛更好”、“台湾省和海南省人面积差不多，但是海南人口500万，台湾人口2300万，人口密度高，并且台湾山多”。

也有中国大陆网友说，台湾的自然风光根本没有什么吸引力，“绝大多数人去台湾旅游并不是因为台湾的风景，作为热带海岛风光，台湾连菲律宾、海南岛都不如、更不要说东南亚其它岛国了，没有一个像样的沙滩”、“在中国随便找条河沟也比日月潭震撼美丽多了”、“去过一次就不想要再去，甚至觉得课本上说的美丽的日月潭、阿里山都是骗人的”、“台湾是海岛，却没有适合游泳的沙滩。西岸是滩涂，东岸是砾石”、“台湾的旅游资源属中下水平，优点是干淨，缺点是设施相对陈旧，落后于时代了”。

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