香港发现二战遗留美军空投弹

（联合早报网讯）香港警方27日表示，香港湾仔会展中心一工地地底发现战时遗留的空投炸弹，炸弹约1000磅。香港湾仔附近已有1300人被疏散。

据新华社报道，发现遗留炸弹的现场为湾仔港湾道与杜老志道交界的地盘，该处是正在进行的香港地铁项目——沙中线工程的工地地盘，也是湾仔泳池旧址。

报道称，工人当天早上8时许工作时，在地底约15米深位置，发现一个体积约140厘米乘45厘米的疑似炸弹物体。警方爆炸品处理课拆弹专家奉召到场，发现炸弹前方引爆管损坏，拆弹专家决定即场烧毁炸药，警方遂将现场方圆400米的道路封闭，并疏散范围内的地盘、酒店、写字楼及会展内约1300人。

据香港01报道，香港警方爆炸品处理课高级炸弹处理主任周锡健表示，发现的炸弹约1000磅，属于美式ANM65型号炮弹，由于引爆管前面部分损毁，假如移动会有危险，所以要在现场处理。

周锡健说，销毁炮弹预计需要2小时，现场销毁的做法是在炮弹钻两个洞，再用热力达280度的特别炸药燃烧。虽然热力未到300度料不会发生炸弹，但一旦爆炸“后果系不堪设想”。他称，炮弹内有500磅高爆炸药，爆炸范围远至200米，碎片弹程更远。

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