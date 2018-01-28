传王宝强离婚诉讼恐败诉

中国男星王宝强2016年8月自爆另一半马蓉出轨，消息撼动陆港台两岸三地，让马蓉顿时成为箭靶。而后王宝强正式提起离婚诉讼，马蓉也神隐多时，但近来她却重新申请微博帐号，且频频发文，似乎毫不受影响，近日就传出全因王宝强的离婚诉讼可能会败诉。

据中时电子报报道，王宝强与马蓉的离婚诉讼，据悉目前已经来到二审，有大陆媒体传出王宝强因在争取小孩扶养权上还是有些顾忌，因此离婚诉讼可能会败诉。

此外，女星黄奕前夫、人称“娱乐圈纪委”的黄毅清，也在微博暗示王宝强离婚诉讼被驳回，让许多网友震惊不已。





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