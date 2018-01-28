王力宏4亿台币现金 买仁爱路豪宅 

据自由时报报道，去年吸金8.7亿元（新台币，下同），排行男歌手收入第二高的王力宏，去年12月大气搬超过4亿元现金买进“仁爱吾疆”12楼，正式与宏仁集团总裁王文洋、壹传媒大股东黎智英、歌手许慧欣成为邻居。

根据查询，王力宏买进的12楼，坪数约为250.95坪（包括6车位约73.85坪），6个车位总价约3千万元，推估总价4至5亿元。

该豪宅坐落北市仁爱三段的传统豪宅聚落，规划地上21层、地下6层，户数仅有20户，屋龄超过5年，2014年4月，宏仁集团总裁王文洋层以泉源投资名义，砸下4.8亿元买进11楼，每坪单价高达254万元。

房产业者指出，其实近期豪宅买气有拨云见日的感觉，除不少知名企业家出手买豪宅外，甚至不少知名歌手以及艺人都有置产消息传出，包括张惠妹买进新店大台北华城豪墅，萧敬腾买进南港高价住宅、林志玲也买进中正区高价住宅、林俊杰也买进内湖五期高价住宅等，显见演艺人员赚到钱后多数会选择在台湾买进高价住宅慰劳自己的辛劳。

信义房屋不动产企研室专案经理曾敬德指出，台北市高端的住宅市场经历豪宅税、房屋标准单价调高与囤房税的洗礼过后，多数高端住宅价格已经有段修正，不过随着景气回稳与政策稳定后，的确也可观察到豪宅的交易市场有触底回温的迹象。

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