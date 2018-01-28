上海市政府新领导班子形成“1正8副”格局

（早报讯）上海市人大十五届一次会议今天上午选举产生新一届上海市政府和市人大领导班子，应勇和殷一璀分别当选政府和人大一把手。中共上海市纪委书记廖国勋成为首任上海市监察委员会主任。

根据《解放日报》今早发布的消息，上海市人大十五届一次会议今天上午举行第四次全体会议，展开选举工作。

60岁的应勇连任上海市市长。应勇是在去年1月接替杨雄，成为上海市政府一把手。他此前曾担任上海市高级人民法院院长、上海市委副书记、组织部长等职。在调入上海前，应勇曾长期在浙江的政法系统任职，与当时主政浙江的中共总书记习近平曾经共事。

去年10月中共十九大召开前，应勇原本被看好接任中共上海市委书记一职，并进入中共政治局，不过这个说法并未成真。近期又有消息指政法系统出身的应勇可能入京，取代周强出任最高人民法院院长。这一传言是否属实，将在3月举行的全国“两会”（人大、政协年会）中揭晓。

此次新当选的上海市副市长包括周波、翁铁慧、时光辉、吴清、许昆林、彭沉雷、陈群、龚道安。这意味上海市政府新领导班子形成“1正8副”的格局。除了本月被任命为上海市副市长的吴清，副市长名单中另一个新面孔是龚道安，他也是上海市公安局局长。

人大领导班子方面，刚满63岁的殷一璀再度当选上海市人大常委会主任。殷一璀曾任中共上海市委常委、宣传部部长，市委副书记等职。

今天的会议也选举产生上海市监察委主任，这一职位由中共上海市委常委、市纪委书记廖国勋担任。下个月满55岁的廖国勋也是十九届中纪委委员，他非上海本土官员，到上海前曾在贵州、浙江等地任职。

会议今天也选举刘晓云（55岁）为上海市高级人民法院院长，张本才（51岁）为上海市人民检察院检察长。

上海市人大十五届一次会议将在明天闭幕。（《联合早报》上海特派员杨丹旭）

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