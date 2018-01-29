上海迪士尼被指收取天价“插队费”

上海迪士尼的VIP团，可以免排队，随到随玩。有民众向法制日报记者反映，VIP团其实就是“插队团”，上海迪士尼为此收取了天价“插队费”，她认为这样的做法侵害其他游客的合法权益，有违服务合同。

据法制日报报道，记者登录上海迪士尼官方App，发现VIP服务有两种：一是连续3小时导览，每人收费2700元，每团3位游客起订，最多8人；二是连续6小时导览，每人收取3000元，限定人数6人至8人。

记者拨打了热线，工作人员介绍，VIP团费不含门票，每个团配一个导览员，根据需要定制游览路线，可以任意选择游览时间，不需排队。

记者在乐园里随机采访了一些游客。他们中有的对VIP团的插队服务并不了解，有的表示非常愤慨，还有的则表示理解。

来自北京的张先生买了两天联票，却只玩了4个项目，他说:“VIP团插队加剧了普通游客排队等候之苦，迪士尼的做法侵害了普通消费者的权益。”

华东政法大学副教授钟刚表示，VIP和普通游客应该设置两套系统，如果只有一个系统，则应该在双方协议上明确告知。钟刚表示:“如果平行的两套合同直接交叉，要事先约定和告知，如果没有约定和告知，直接牺牲普通游客的利益去满足VIP游客的特殊要求，并牟取利益的，则有合同违约之嫌。”

免费试阅14天