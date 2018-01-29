雷军等企业家获评“2017十大经济年度人物”

“2017十大经济年度人物”榜单28日在北京揭晓，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军，360集团创始人兼CEO周鸿祎等企业家入选榜单。

据中新网报道，由新浪财经牵头的“十大经济年度人物”评选活动已举办三届，此次评选以“致敬时代驱动力”为主题，根据创新性、颠覆性、前瞻性、成长性、持续性等5个评选标准，寻找转型大时代下的领袖型企业家，以传播企业家们锐意进取的精神、彰显时代真正的商业文明。

评选从2017年8月10日开始，历经区域评选、全国征集与机构推荐等环节，通过网上评审、媒体评审团、机构评审团及组委会的长达3个多月的调研与审核，从1000多位参与角逐的企业家中遴选出最终上榜的十位商业领袖。他们是：小米公司创始人、董事长兼CEO雷军，三胞集团创始人、董事长袁亚非，科大讯飞董事长刘庆峰，360集团创始人兼CEO周鸿祎，中国路桥工程有限责任公司董事长、党委书记卢山，爱奇艺创始人兼CEO龚宇，泰康保险集团创始人、董事长兼CEO陈东升，广药集团党委书记、董事长李楚源，蔚来创始人、董事长李斌，海信集团董事长周厚健。

在去年的榜单上，董明珠、吕家进、刘淼、周忻、吴小晖、陆正耀、李兆廷、阎志、董文标、赵伟国等10名企业家获评“2016十大经济年度人物”。





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