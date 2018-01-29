中国31省份2017年GDP：22地增速超全国

随着中国全国2017年经济数据公布，各省份也陆续揭晓了本地的2017经济“成绩单”。

据中新网报道，从经济总量来看，2017年多地迈上新台阶，广东、江苏位列“8万亿俱乐部”；从经济增速来看，22省份GDP增速超过全国增速；从区域格局来看，西部地区抢眼，东北经济出现回暖迹象；从未来发展来看，各地纷纷布局推动高质量发展，部分地区下调了GDP目标。

中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才表示，新时代的根本特征之一就是追求高质量发展。下调GDP增长目标，体现出淡化GDP，更关注增长质量和效益的导向。



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