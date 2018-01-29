上海市监察委正式成立 市委书记李强揭牌

上海市监察委员会正式挂牌成立，标志着上海按照中央统一部署，全面如期完成市区两级监察委组建挂牌。

据上观新闻报道，上海市委书记、市深化国家监察体制改革试点工作小组组长李强为市监察委员会揭牌。

报道称，深化国家监察体制改革是事关全局的重大政治体制改革。各级监察委员会作为专门的反腐败工作机构，与纪委合署办公，在党委的统一决策、统一指挥下开展工作，既实现对公职人员的全面监察，又重点加强对一把手、“关键少数”的监督。上海市监察委员会的正式成立,意味着上海深化监察体制改革试点工作迈出关键一步。

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