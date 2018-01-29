香港全体法律界选委联合声明关注周庭参选

参选立法会港岛区补选的香港众志常委周庭，被选举主任裁定众志涉及鼓吹或推动“民主自决”，决定其提名无效。30名全体法律界选委，包括大律师公会主席戴启思、前主席陈景生、梁家杰、执委石书铭等人今天(29日)发表联合声明，对周庭被DQ（取消资格）一事表达深切遗憾和关注，认为有关决定是不合理、违法及违宪。

据香港01报道，联合声明指出，根据《基本法》第26条和《香港人权法案》第21条，任何香港永久性居民均享有参选权；在《公民与政治权利国际公约》联合国人权事务委员会通过的第25号一般性意见中，亦指出“不得以无理或歧视要求如教育、居住或出身或政治派别等理由来排除本来有资格竞选的人参加竞选”，第17段中亦明确指出，“政治意见不得作为剥夺任何人参加选举权的理由”。

声明续指，当局剥夺周庭参选资格是基于她的政治联系及主张，认为以此作为依据是“不合理”、“不合法”及“违宪”，在没有给予周庭辩解的机会下，进一步违反了自然公义的基本原则。

声明又指出，香港人一直对公开和公平的选举原则珍而重之，取消具有某种政见或联系的候选人资格，有违公开和公平选举，以及选民意愿的自由表达，故当局的决定是压制了香港岛选民表达意见的自由，剥夺他们在即将举行的补选中的选择权。

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