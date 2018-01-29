周润发指《赌城风云》制片商违约 入禀高院索偿

由香港影星周润发与太太陈荟莲出任公司董事的艺才制作有限公司，与另一间贸易公司日前入禀高等法院，控告电影《赌城风云》的其中一间制片商未如合约般提供文件、付费及有关利息，并要求赔偿。

据香港01报道，两原告公司为艺才制作有限公司及一间名为Misto Trading Limited，被告公司为博纳影视娱乐有限公司。原告在入禀状指，被告公司未有如2013年7月、2014年7月及2015 年7月所订立的合约，向原告支付三集《赌城风云》电影的文件、付费及有关利息，故现入禀索偿，惟入禀状未有透露追索金额。

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