多吃海带可以预防甲状腺疾病？专家：不是真的

很多人认为多吃海带可以预防甲状腺疾病，因为海带是一种含碘量非常高的食物，而碘是制造甲状腺素的重要原料。多吃海带真的可以预防甲状腺疾病吗？央视《是真的吗》栏目记者咨询了相关专家。

据人民网报道，北京中医药大学国医堂中医门诊部主任医师王玉英表示：“不是真的。甲状腺疾病分很多类，吃海带最适合治疗的是缺碘性的单纯性的甲状腺肿。”王玉英解释说：“甲状腺疾病有的是因为甲状腺机能亢进，这种情况绝对不能多吃海带。因为高碘会促进甲状腺的增生，加重甲状腺机能亢进的病情。”

清华大学附属北京清华长庚医院内分泌科主任医师肖建中指出：“比如，一些山区会由于缺碘引起甲状腺肿，针对这种地方性甲状腺肿，适当的吃海带可以预防，因为海带里的含碘量较高。但多数的甲状腺疾病，并不是缺碘引起的，所以多吃海带对预防这些疾病，是没有用处的。”

通过专家的解读我们了解到，海带虽然对缺碘引起的甲状腺肿大有帮助，但是大部分甲状腺疾病，并不是缺碘引起的。而且，过多的食用海带，还可能会引起碘过量，影响身体健康。

王玉英强调说：“甲状腺机能亢进的人不适合吃海带。此外，经常拉肚子，脾胃虚寒的人群也要少吃。”

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