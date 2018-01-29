健身定位app泄露世界各地军事基地 台军飞弹指挥部也曝光

一家名为Strava的健身定位app近日发布的图片，暴露了世界各地军事基地，其中台湾的飞弹指挥部附近路径也遭曝光。

剧中通社报道，Strava号称是“运动员的社群网络应用程式”，提供追踪运动轨迹的服务，所提供的“热图”显示用户透过手机、可穿戴电子设备记录下骑单车、跑步，游泳与滑雪时，所行经的一切路线，运动人数越多的地方越亮。

不过，据《华盛顿邮报》消息，一名澳大利亚大学生发现，这些“热图”显示了美国在伊拉克和叙利亚等战区的军事部署，报道推测这大概是由于美军和其他人员在使用健身追踪程式的缘故。

此外，美国《野兽日报》指出，“热图”也显示许多Strava用户在台湾飞弹指挥部工作，并在飞弹发射器的停车场旁悠闲慢跑，若这些指挥部员工被调至未公开的秘密军事基地，定位信息也将随之曝光。

对此，台湾防务部门发言人陈中吉表示，这些健身设备主要靠手机网络定位讯号记录数据，而台军规定手机进入营区必须管制相关讯号功能，避免遭到定位，军方会尽力管制相关讯号避免外泄部队位置。

Strava指出，它在全球有2700万用户，“热图”累积了2015年至2017年9月间的用户活动资料，超过3兆笔全球定位系统的数据。公司并呼吁用户尽快确认健身设备的隐私设定。

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