《黄河大合唱》被频频恶搞 创作者后人怒斥“忘本”

《黄河大合唱》是音乐家冼星海谱曲、光未然作词的影响力最大的一部交响乐，它以黄河为背景，广阔地展现了抗日战争的壮丽图景，向全世界展示了中华民族解放的战斗决心，塑造了中华民族巨人般的英雄形象。其中第七乐章《保卫黄河》是其中的经典，想必大家都会唱，每当唱起“保卫黄河！保卫华北！保卫全中国”，都能体会到中国人民坚强不屈的斗争精神。

据新华网报道，最近一段《黄河大合唱》视频居然被贴上了“搞笑”的标签在网络流传。这是某单位年会上的场景。

视频中，这首抗战歌曲，被表演者以夸张的表情和肢体动作全程“恶搞”，引得台下哄笑不断。这几年，以另类形式表演的《黄河大合唱》，已经成为公司年会或晚会的热门节目，甚至还曾被搬上电视荧幕。

更有甚者，上传时间为2017年1月12日的一段“熊猫明历险记剧组”新年晚会视频里，《黄河大合唱》被篡改成了“年终奖”版，歌词低俗。表演者带着熊猫图案的帽子唱道：“年终奖，年终奖，我们在嚎叫，我们在嚎叫……”

实际上，这样恶搞的表演形式，已经持续多年，最早要追溯到2014年4月某卫视的一期节目。

节目中参赛选手伴着《黄河大合唱》的背景音乐，做出一些夸张另类的肢体动作，当时这段表演引得现场四位评委大笑，并获得全票通过。 对此，《黄河大合唱》的创作者冼星海、光未然的后人通过中国之声表达了他们的愤怒和不满，因为恶搞歌曲是对历史的不尊重，呼呼有关单位停止这样的演出。

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