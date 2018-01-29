陈师孟上任查“扁案” 孙大千讽：为国民党“吹起胜利号角”

台北消息：曾公开指台湾司法“办蓝不办绿”引起争议的陈师孟，29日正式就任“监察委员”，并提出上任“处女秀”要办“与阿扁有关的人权案”。对此，前国民党立委孙大千以“秘密武器”比喻陈师孟，认为陈是“让国民党中兴重生，也是民进党雪崩沈沦的重要时刻的关键人物。”

据中通社报道，台湾“立法院”16日处理监察委员人事同意权案，11名监委被提名人都在民进党团的强力护航下顺利过关。其中，陈师孟除了过去曾担任扁主政时期“总统府”秘书长等经历，遭国民党立委认为政党色彩、意识形态浓厚，非恰当人选之外；之前在“立法院”接受立委询问时，一席挺扁言论更引发争议。

国民党前立委孙大千29日在面簿（facebook）发文表示，29日就任监委的陈师孟扬言上任后，优先安排陈水扁人权案件做为自己的开场处女秀，这是一个让深绿独派欢欣鼓舞，却让社会大众厌恶反感的一个选择。不过，孙大千认为，陈此举是“燃烧自己，为国民党吹起胜利的号角，也为民进党敲响崩溃钟声。”

孙大千讥讽说，难怪国民党中央近日一付老神在在，信心满满，对重大议题一言不发，重要事件置身事外。让人以为午觉未醒、提前放假，螺丝松脱到连初选的民调结果都误植，原来秘密武器即将出手。

“因为，期待已久，磨剑十年，万众瞩目的关键人物，陈师孟监委今天宣誓就职了”。

孙大千狠酸，“陈师孟是国民党的秘密武器，今天就任监察院委员不但是可以让国民党中兴重生，也是民进党雪崩沈沦的重要时刻”。

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