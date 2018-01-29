应勇：防范金融风险是“上海输不起的战役”

（早报讯）上海市市长应勇强调，上海要处理好防范风险和金融创新的关系，并形容防范和化解风险对上海来说是一场“输不起的战役”。

应勇今天在上海“两会”(政协、人大会议)后的市政府记者会上说，上海必须打好防范和化解风险的攻坚战，没有防范和化解好风险，就没有金融安全和金融创新发展，也没有上海国际金融中心的地位。

他承诺，上海会加强地方金融监管，打击非法集资等犯罪行为，规范金融行为，促进行业健康发展。这包括推进互联网金融的整顿，制定相关的政策和措施，把金融的环境营造得更好。

上海是中国第一大金融城市，去年金融和信息等现代服务业保持10%以上增长。应勇说，防范金融风险将是上海推进国际金融中心建设的重要前提和重要内容。

应勇也在记者会上对去年上海发生的携程亲子园事件做出回应。他表示，幼托服务事关孩子健康，牵动每个家长的心，是社会最柔软的一块，他从媒体看到事件报道后“感到揪心搬的痛”。

他指出，幼托服务严重供给不足需要高度重视，政府需要研究制定幼托服务的相关政策措施，完善幼托工作的管理体系；这也需要企业和公民发挥更大作用，加快构筑幼托的公共服务体系。(《联合早报》上海特派员杨丹旭)

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