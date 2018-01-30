美媒：旅行青蛙在中国大火原因难解

美媒称，日本一款以一只旅行的青蛙为主角的手机游戏发布短短几周后在中国大火，究竟是什么原因，有些难以解释。

据参考消息引述美国《纽约时报》网站1月29日报道，这款游戏叫“Tabi Kaeru”，即“旅行青蛙”，由日本公司Hit-Point开发，该公司还曾在2014年推出了热门游戏Neko Atsume，即猫咪后院。旅行青蛙的游戏是这样的：一只青蛙坐在石屋里吃东西、看书，玩家则负责收集前院里的三叶草，三叶草可用来购买青蛙旅行时需要的食物。青蛙去旅行后会消失多久不确定，有时它会旅行几个小时，有时甚至几天，回来时，它会展示旅行时拍的照片和纪念品。旅行青蛙差不多是休息小睡醒来后就抵达目的地了。

报道称，无论是什么原因，这似乎都是中国手机游戏玩家一直在等待的一个概念。中国媒体称，在苹果在中国的应用商店里，旅行青蛙已经升至免费游戏类的第一名。这款游戏在社交媒体上引起了广泛的讨论，用户纷纷晒照展示自己的青蛙的冒险经历。

报道表示，这款游戏如此有吸引力的秘诀并非显而易见。但首先，这只青蛙很可爱，一些玩家说他们喜欢间接旅行的感觉，同时也非常简单。

“你不需要做很多事情，甚至不需要考虑任何事情，”中国东北部城市天津28岁的会计余婷（音）说，“不是竞技类游戏，所以很放松。”

这款游戏也和抚养孩子联系密切，在青蛙出发旅行之前，你必须为它打包午餐。并且在中文里，“蛙”和“娃”同音。

“我和朋友都把我们养的青蛙叫‘蛙儿子’，”北京22岁的研究生高朗（音）说，“养了青蛙后，我突然明白了为人父母的感觉，至少在一定程度上明白了。而且我想，将来我自己去远方旅行时，我会尽量给父母寄一些照片。

报道同时注意到，中国媒体也在提醒人们不要追随这款游戏的风气：“充实起来，别只做孤独的‘养蛙青年’。”

“一些人把它比成养孩子，”北京一家医疗器械公司35岁的销售主管朱娟（音）说，“我有一个3岁的女儿，我知道不一样。”

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