陈德铭河南走访台企派“定心丸”

中国大陆海峡两岸关系协会会长陈德铭一行前天（28日）至昨天（29日），在河南省走访慰问台资企业，向广大台商台胞送去新春祝福，并派送“定心丸”。他表示，大陆对台企、台胞的优惠政策不会受两岸关系形势变化的影响。

中新社昨天引述陈德铭说：“我们（陆方）将逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。”

据报道，陈德铭一行先后来到郑州台商大厦、富士康航空港科技园、台湾友嘉集团、贝斯特教育事业机构、郑州丹尼斯百货等处实地调研。

此外，也深入企业内部、教室宿舍、建筑工地，详细了解企业的生产经营情况和未来发展规划，看望慰问在豫台胞，了解他们的工作和生活情况。

据报道，陈德铭每到一处总是“嘘寒问暖”，听取台商的意见和诉求，征询他们需要帮助协调解决的困难和问题。

在与台商代表座谈交流时，陈德铭表示，大陆经济在“新时代”下，将由高速度增长向高质量发展转变，希望台商牢牢把握大陆经济发展主线与政策走向，跟上大陆经济结构调整的步伐，抓住机遇，转型升级，取得更大发展。

陈德铭指出：“一千多年前，我们的祖先多是从中原大地走出去的”，两岸同根同源、血脉相连，许多台胞的姓氏都起源于河南。

他表示，希望以台商台企为桥梁和纽带，让更多台湾青年到大陆就业创业，让两岸青年成为共同打拼、携手同行的好朋友和好伙伴。

此外，陈德铭面向台商代表重申，大陆对台企、台胞的优惠政策不会受两岸关系形势变化的影响。

陆方也将继续秉持“两岸一家亲”理念，逐步为台胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众同等的待遇，促进两岸经济社会融合发展，增进台湾民众福祉。

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