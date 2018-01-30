林铎当选甘肃省人大常委会主任 唐仁健当选甘肃省长

甘肃省第十三届人民代表大会第一次会议，昨天（29日）选举林铎为省人大常委会主任，选举唐仁健为省长。

中新社引述公开资料显示，林铎生于1956年3月，山东菏泽人，1975年10月加入中共，1974年12月参加工作，中央党校研究生学历。

他曾先后在北京、黑龙江、辽宁等地工作，历任中共北京市西城区委书记，北京市委副秘书长，哈尔滨市长、市委书记，辽宁省纪委书记等职。

林铎2016年3月任中共甘肃省委副书记，省政府党组书记，此后历任甘肃省长、省委书记、省军区第一书记、省人大常委会主任等职。

唐仁健则生于1962年8月，重庆人，1991年3月加入中共，1983年8月参加工作，西南财经大学经济学院产业经济学专业毕业，在职研究生学历，经济学博士，高级经济师。

1983年8月至1989年5月，他在农牧渔业部工作，此后至1998年9月在农业部工作。1998年9月起在中共中央财经领导小组办公室工作近16年，曾任农村组组长、中央财经领导小组办公室副主任等职。

唐仁健2014年4月起，历任中共广西壮族自治区党委常委、区政府副主席、党组副书记。2016年6月任中央农村工作领导小组副组长（正部长级）、中央财经领导小组办公室副主任等职。

他2017年3月出任中共甘肃省委副书记，4月起任甘肃省委副书记，副省长、代省长、省政府党组书记，省长。

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