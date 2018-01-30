蓝天立当选广西壮族自治区政协主席

广西壮族自治区政协第十二届委员会第一次会议，昨天（29日）选举蓝天立为自治区政协主席，黄道伟、李康、黄日波、陈刚、刘正东、磨长英、彭晓春、钱学明、刘慕仁为自治区政协副主席。

中新社引述公开资料显示，蓝天立，生于1962年10月，广西宜州人，1985年6月加入中共，1980年2月参加工作，北京航空航天大学经济管理学院管理科学与工程专业毕业，在职研究生学历，管理学博士，副研究员。

他曾任广西壮族自治区科技厅厅长、中共河池市委书记，2011年11月起任广西壮族自治区人民政府副主席、党组成员。

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